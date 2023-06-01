◇セ・リーグ阪神2―3広島（2026年6月27日マツダスタジアム）得意の広島戦の連勝がストップした。スライド登板となった阪神・村上は7回1/3を3失点。目下5連勝中だった“コイキラー”が今季5敗目を喫した。「粘れましたけど、最後の最後に点を取られたし、それが決勝点にもなった。また来週も（広島戦が）ありますし、しっかり注意したい」立ち上がりから苦しい展開が続いたが、粘り強く投げた。悔やまれるのは同点で迎