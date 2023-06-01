◇セ・リーグ阪神2―3広島（2026年6月27日マツダスタジアム）阪神・熊谷は好機で手痛いミスとなった。2―2の8回無死二塁で代打で出場。左腕ハーンの初球の高め直球をファウルとした後、2球目は投前に転がしたが、二走・大山は三塁でタッチアウトになった。藤川監督のリクエストも覆らず、痛恨の送りバント失敗。「結果も何も、その通り。あそこで決めると決めないとでは、流れが全然違うので。その後に点を取られてるん