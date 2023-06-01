◇セ・リーグ阪神2―3広島（2026年6月27日マツダスタジアム）▼村上は十分な内容粘り強くやってくれた。十分な投球になっていた。（坂倉に勝ち越し打を打たれた場面は）あそこはもう低めで一つずつというところだったけど。▼重い展開床田投手を攻めながら、いい攻めはできていたが、そこで流れが二転三転して、もつれたかなと思う。▼伏兵の名原にやられた各部門に課題はあると思う。相手の打者が素晴らしい状