２７日、合同パトロールに参加した軍用機。（北京＝新華社配信）【新華社北京6月28日】中国とロシアの空軍は27日、日本海、東中国海、太平洋西部の空域で第11回となる合同空中戦略パトロールを実施し、地域の平和と安定を共同で維持する決意と能力を示した。２７日、合同パトロールに参加した軍用機。（動画スクリーンショット、北京＝新華社配信）２７日、合同パトロールに参加した軍用機。（動画スクリーンショット、北京＝新