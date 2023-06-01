鹿児島県霧島市の温泉施設を訪れていた5歳の男の子が行方不明になって、27日で7日目です。依然として手がかりは見つかっていません。行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市の田中嶺臣ちゃん5歳です。嶺臣ちゃんは今月21日、霧島市の「かれい川の湯」を訪れ、両親らと一緒に家族湯に入浴していましたが、両親が少し目を離した隙に、姿が見えなくなりました。近くの川に落ちた可能性があるとみられています。行方不明になっ