アメリカ中央軍は26日、ホルムズ海峡でイランが貨物船を攻撃したことへの報復として、イランに空爆を実施したと発表しました。アメリカ中央軍は26日、前日にイランがホルムズ海峡を航行中の貨物船に対して行った攻撃の報復として、イランのミサイル・ドローン貯蔵施設とレーダー施設を空爆したと発表し、映像を公開しました。これに先だち、アメリカのトランプ大統領は、イランの貨物船攻撃について、「愚かな停戦協定違反だ」と非