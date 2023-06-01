Aぇ! groupが全国各地を巡り、お手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指す“ふれあい旅番組”『あっちこっちAぇ!』。TELASAでは、放送版に未公開映像を加えた「未公開映像付き特別編」のほか、TELASAオリジナルコンテンツ『あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜』も配信中。まるでプライベート旅行のような、ここでしか見られないメンバーの素の表情満