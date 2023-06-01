中国軍は27日、ロシア軍と日本海などで合同パトロールを行いました。中国国防省によりますと、合同パトロールは27日、日本海や東シナ海、太平洋の空域で行われました。中国国防省は参加した航空機の数や種類は発表していませんが、中国メディアは中国のH6K爆撃機やロシアのTU95爆撃機が日本海の上空で並んだ、と報じています。中国国防省は今回のパトロールについて「地域の平和と安定を共に守る決意と能力を示した」としています