中国・北京の高層ビルに26日、小型機が衝突し、操縦士1人が死亡したと地元当局が27日、発表しました。発表によりますと、26日夕方、北京市中心部の高層ビルに2人乗りの軽量スポーツ航空機が衝突し、操縦していた1人が死亡したほか、現場で13人が負傷しました。当初香港メディアが報じていて、当局の発表は翌27日でした。衝突したのは、地上500メートルを超える北京で最も高いビルで、中国のSNSには、ビルで火災が発生する様子や墜