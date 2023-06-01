26日夜、山口県平生町で裏山が崩れ住宅に土砂が流れ込み、74歳の男性が死亡しました。消防によりますと26日午後7時44分ごろ、平生町内の男性から「家が土砂崩れで倒壊した。1人が家に埋まっている」などと119番通報がありました。この住宅には1階に4人、2階に1人のあわせて5人がいて、このうち1階にいた74歳の男性が行方不明となりました。警察と消防などが、陸上自衛隊など120人態勢で捜索し、27日午後3時44分に男性を発見、その