山口・平生町で発生した土砂崩れの現場で、行方不明になっていた男性（74）が心肺停止の状態で救出されその後、死亡が確認されました。警察と消防によりますと、26日午後7時40分ごろ、現場の住宅に住む男性から「家が土砂崩れで倒壊している。1人が埋まっている」と通報がありました。2階建ての住宅は裏山から流れ込んだ土砂に押し流されて倒壊し、5人の住人のうち74歳の男性が行方不明となったほか、20代から70代の男女3人が重軽