きのう、2つの台風の影響で関東地方では千葉県や神奈川県などで大雨となり、相次いで警戒レベル4の土砂災害危険警報が発表されました。【写真を見る】2つの台風で千葉県や神奈川県などで大雨千葉・銚子市や君津市で24時間降水量が6月の観測史上1位を更新記者「台風8号が過ぎましたが、台風7号の影響で再び雨脚が強くなってきました」台風7号と8号の影響を受け、きのう一日の間に2度の大雨となった千葉県では、銚子市や君津市など