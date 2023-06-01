27日、異例の「ダブル台風」が関東や東海に直撃し、各地で冠水や倒木などの被害が相次ぎました。27日の明け方、台風8号が関東の南の海上を進み、台風本体の活発な雨雲がかかった影響で静岡県や神奈川県、千葉県の沿岸部では激しい雨となりました。その後、梅雨前線や台風7号が接近した影響で27日午後、再び雨が強まり、同じようなところでレベル4土砂災害危険警報の発表が相次ぎました。千葉・銚子市では24時間で232.5mmと、6月と