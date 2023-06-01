北中米ワールドカップのグループステージを１勝２分けの２位で突破した日本代表は現地６月27日、２日後のブラジル戦に向けてベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。冒頭の約30分間は非公開となり、その後に公開された。初戦のオランダ戦でタックルを受けて左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦には帯同もしなかった久保建英、チュニジア戦で脚に違和感を覚え、39分に途中交代した主将の板倉滉が別メニュ