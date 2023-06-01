サッカーのJ1柏がG大阪MF満田誠（26）を完全移籍で獲得することが27日、複数の関係者の話で判明した。既に交渉は最終段階で一両日中にも両クラブから正式発表される見通しとなった。満田は流通経大を経て22年に下部組織出身の広島入り。25年からG大阪に移籍し、百年構想リーグは神戸に期限付き移籍していた。リーグ優勝とACLEの2冠を視野に戦力の充実を図る柏は、中盤ならどこでも起用が可能な汎用（はんよう）性の高さと、