山口県平生町で土砂崩れが発生し、土砂が流れ込んだ住宅から助け出された男性の死亡が確認されました。おととい夜、山口県平生町で「自宅が土砂で埋まった」と住んでいる人から消防に通報がありました。住宅の裏山が崩れ、土砂が住宅や倉庫など3棟に流れ込み、74歳の男性が行方不明になりました。きのうは消防や警察、また災害派遣要請で出動した自衛隊など、およそ120人態勢で捜索が行われました。報告「現場から救急車が出てきま