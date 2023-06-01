F1オーストリア GP予選 サーキット：オーストリア／レッドブル・リンク 天気：晴れ 路面状況：ドライ F1オーストリア GPの予選がレッドブル・リンクで行われ、G.ラッセル（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はC.ルクレール（FER）、3番手はL.ハミルトン（FER）となっている。 詳しい順位は以下の通り。 順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ 1位 G.