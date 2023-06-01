防衛省は27日深夜、中国とロシアの爆撃機が同日、日本海から東シナ海、太平洋の長距離を飛行し、航空自衛隊戦闘機がスクランブルして対応したと明らかにした。日本周辺で両国の共同飛行を確認したのは昨年12月以来。