台風7号は、関東にかなり接近したあと、27日午後9時に温帯低気圧に変わりました。27日は、本州付近に梅雨前線が停滞し、相次いで台風8号と台風7号が近づいて、太平洋側を中心に大雨になりました。24時間に降った雨の量は、千葉県・銚子で232.5ミリと、6月として観測史上1位の大雨となりました。台風7号は、夜9時に関東の東で温帯低気圧に変わり、まとまった雨雲も離れましたが、これまでの雨で地盤が緩んでいる所があります。引き