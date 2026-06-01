◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は27日（日本時間28日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行った。29日（同30日）にブラジルとの決勝トーナメント1回戦に臨む。通常は練習の冒頭15分が報道陣に公開される場合が多いが、この日はクローズとした。非公開の冒頭部分で戦術練習を行うとみられる。日本は1次リーグを1勝2分けの2位で突破。決勝T初戦では、W杯最