1977（昭和52）年6月28日、インタビューに答える評論家の竹村健一さん。新聞記者などを経て60年代後半から本格的な評論活動に。「だいたいやね」で始まる関西弁による分かりやすい時事解説とパイプをくわえた風貌で人気を博した。「マクルーハンの世界」など著書も500冊以上。2019年に89歳で死去した。