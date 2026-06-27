俳優の南沙良さんが思い出の地、ベトナムのダナンと世界遺産ホイアンを巡ります。ミステリアスな魅力の奥に秘められた、飾らない意外な素顔が明らかに。初めてのドリアンに挑戦するなど旅を満喫する一方、12歳で芸能界入りし「自分が心底嫌いだった」という思春期の葛藤や、女優を志した理由を語ります。支え続けてくれた母からの手紙に涙…