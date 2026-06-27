記事ポイントホゴダスTCG-STA05の3段360度展示天然木チャコールブラック調の展示タワー十字仕切り木製トレイとスチール軸受け トレーディングカードサプライ品ブランドのホゴダスが、天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始しました。PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる、コレクションを飾って楽しむためのディスプレイタワーです。チャコールブラック調の天然木仕上げとスチール製ボール