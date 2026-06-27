お笑いコンビ「祇園」の木粼太郎（40）が27日、自身のXを更新。第2子男児誕生を報告した。木粼は「先日、第二子となる男の子が誕生しました。母子ともに健康です。それに伴い少しお休みをいただいておりました」と愛息の誕生を明かし、「これからもよろしくお願いします」と呼びかけた。2008年結成の祇園は木粼と櫻井健一朗からなるコンビ。同期はチョコレートプラネット、シソンヌなど。20年のM-1グラン