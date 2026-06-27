女優の波瑠が２５日付で自身のＳＮＳを更新。夏らしい和服姿を披露した。「夏のアートアクアリウム２０２６開催記念イベントにお招きいただきました幻想的な空間でゆらめく金魚たちが迎えてくれます。夏の銀座で美しい金魚たちに癒されること間違いなしです」と投稿。朝顔柄の浴衣を、金魚の模様が入った帯で結んだ姿を披露。鮮やかな水槽で泳ぐ金魚を眺める様子や、ハートマークを作る姿など複数枚公開した。この投稿に「