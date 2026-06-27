きょう午後、愛媛県西条市を流れる加茂川で、SUP（サップ）をしていた男性3人が溺れる事故があり、2人が死亡しました。川は台風7号の影響で増水し、流れも速かったということです。警察と消防によりますと、きょう午後0時半ごろ、西条市の加茂川でボードの上に立ってパドルをこぐ「SUP」をしていた50代から60代の男性3人が溺れました。3人はおよそ2時間半後に救助され病院に搬送されましたが、西条市の会社員、松本正男さん（53）