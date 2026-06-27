LE SSERAFIMのSAKURAが、夏編みを始めたことを自身のInstagramに報告している。 （関連：【画像あり】LE SSERAFIM SAKURA、メガネ姿、スラリとした素足に反響） 夏編みとは、コットンやリネンなどの爽やかな素材を使用した春夏向けのニットや編み物作品。SAKURAは直接企画から制作まで参加する、公式編み物グッズブランド「KKUROCHET」を展開しており、「夏編み始めました」「#방안뜨기」「 #ቐ