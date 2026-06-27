フィギュアスケート女子で１０年バンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナさん（３５）の驚きの激変姿を公開され、反響を呼んだ。雑誌「ＥＬＬＥＫＯＲＥＡ」で表紙を飾った姿などが投稿。ショートカットでのエレガント姿がお披露目された。コメント欄などでは「信じられない。彼女のショートヘアを愛してる」、「絶句」、「どうやったらこんなきれいになるの？」、「おかしくなりそう」、「泣いた」との声が寄せられていた