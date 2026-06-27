酒を飲んで車を運転したとして19歳の男2人が逮捕されました。 【写真を見る】追突事故の現場にそれぞれ車で現れた19歳の男2人…「酒のにおい」に警察が気づき飲酒運転の疑いで現行犯逮捕 事故との関連は？ 三重県警四日市南署 逮捕されたのは三重県四日市市の19歳の会社員の男と、津市の19歳の専門学校生の男の2人です。 警察によりますと、27日の午前6時15分ごろ、四日市市昌栄町の市道で軽乗用車を運転していた23歳の女性から