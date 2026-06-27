◇パ・リーグ楽天5―1オリックス（2026年6月27日ほっと神戸）楽天・村林が持ち前の勝負強さを遺憾なく発揮した。0―0の6回。2死無走者からマッカスカー、黒田の連打で築いた一、二塁の好機で、エスピノーザの初球の直球を中前へ。値千金の先制適時打を「（先発の）岸さんがめちゃめちゃ頑張っていたので、良かった」と振り返った。得点圏打率はリーグ1位の・407。これで3試合連続で打点をマークしたが「日々新たに、