台風7号は午後9時、関東の東の海上で温帯低気圧に変わりました。【映像】護岸が崩れ道路が陥没した現場の様子広い範囲で記録的な大雨となりましたが、関東などでは1日に2つの台風が接近し、千葉県銚子市を流れる川の護岸が崩れて住民が避難しました。銚子市では、27日の24時間に降った雨の量が232ミリを超えて、6月の観測史上1位の大雨となりました。市内を流れる八幡川では、護岸の一部が崩れ、道路の一部が陥没しました