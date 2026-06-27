27日午後11時2分ごろ、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鹿児島県の鹿児島十島村です。【各地の震度詳細】■震度1□鹿児島県鹿児島十島村気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報を
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