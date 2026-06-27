栗山米菓は米菓ブランド「ばかうけ」で歴代のサッカー日本代表ユニフォームデザインシールを1枚封入した「ばかうけサッカー日本代表ver.」を全国のスーパーや公式オンラインショップで期間限定発売している。楽しさに寄り添うブランドとしての発信が狙いとみられる。シールは全16種類を取り揃え、ランダムに封入されている。1997年から時代ごとの特徴的なカラーやデザインを再現し、日本代表の歩みを感じられる内容に仕立