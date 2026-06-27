森保一監督率いる日本代表は2026W杯で未だ負けていない。グループステージではチュニジアに勝利し、オランダ、スウェーデン相手にドロー。勝ち点5を積み重ね、ベスト32進出を決めた。対戦相手はカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル。大会前の親善試合では勝利を収めたが、今回はどのようなゲームとなるのか。『ESPN』ではここまでの森保ジャパンの戦いを分析。ここからの展望を行った。日本はここまで1勝2分、未だ無敗で攻