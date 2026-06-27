2026W杯のグループステージでは無敗で決勝トーナメント進出を決めた日本代表。ベスト32ではカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジルと対戦する。ブラジルはグループステージではモロッコ、スコットランド、ハイチと対戦し、2勝1分の無敗で決勝トーナメント進出を決めている。『ESPN』ではすでに決勝トーナメント進出を決めた各国のこれまでの3試合から今後を展望。優勝に期待できる理由とそうでない理由を紹介している。ブラジ