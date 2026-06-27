◆パ・リーグオリックス１―５楽天（２７日・ほっともっと神戸）楽天・佐藤直樹外野手（２７）が２７日のオリックス戦（ほっと神戸）を休養のためベンチを外れ欠場した。２８日の同戦も休養する見込みとなった。吉井理人監督は「休養日です。明日も休ませる予定です。ちょっと頑張ってたんでね」と説明した。