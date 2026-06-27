AKB48の大盛真歩（26）が27日、自身のXを更新。チームメンバーとの写真を公開した。「6月24日 最後のRESET公演」と書き出した大盛。「通常公演ラストでした」とつづってAKB48メンバーとの集合写真をアップした。「低気圧にやられてたら終わってからもう3日経ってて、卒業まであと3日になっててこわいです」とコメント。「きっとあっという間に最後が来ちゃうんだねえええ」と感慨深そうに記した。大盛は4月にグループから