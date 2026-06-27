ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦大スポ賞第３７回アクアクイーンカップ」は２７日、予選最終日の４日目が行われた。海野ゆかりは１１Ｒを２コースから差し、２着。初日こそ４着発進も、２日目からの５走すべて３着以上という安定感を発揮し、８位で予選を突破した。「ちょっと乗りづらいけど、足はいいかな」と相棒７４号機は好感触だ。「Ｓは安全に行ったＳで、悪くなかったですね。でも、Ｓは分かっていない