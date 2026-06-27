ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦大スポ賞第３７回アクアクイーンカップ」は２７日、予選最終日の４日目が行われた。関野文（３２＝大阪）は予選ラストの２Ｒ、４カドから鮮やかなまくりを決めて快勝。得点率３位で通過し、準優１号艇をゲットした。「Ｓで決まりましたね。足は上位だと思います。全体的にいいです。回ってからの足、直線はもうちょっと出そうな気がします。回転が合ってないと乗れなくなるので