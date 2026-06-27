いつも鍵がかかってるドアが開いていた▶▶この作品を最初から読む摂食障害を抱えた16歳の女子高生・加藤ミモリ。彼女が入院することになったのは、外の世界から切り離された精神科病棟でした。入院時の体重は33kg。スマホもテレビもなく、家族にも会えない日々。「体重が増えるまでベッドから降りてはいけない」――そんな厳しい制限のなかで、ミモリは何度も逃げ出したくなる気持ちに襲われます。それでも、同じ病棟で