「それ、よく言うよね」といった感じで、自分でも気づいていない口ぐせを指摘されたことはありませんか？男性は本命相手に対して、“何を覚えているか”が自然と変わっていくもの。好きな食べ物や趣味だけでなく、話し方や考え方のクセまで記憶に残るようになるのです。“言葉のクセ”まで記憶に残る男性は本命相手の話し方そのものも印象に残ります。「たしかに」「なんとかなるよ」などの口ぐせを、いつの間にか覚えていることも