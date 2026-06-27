彼氏の行動を見た瞬間、「もしかして浮気してる？」と女のカンが働くことがありませんか？しかも、意外とそのカンは間違っていないもの。そこで今回は、男性が無意識に出す「浮気のサイン」を紹介します。｜やたらと彼女のスケジュールを気にする浮気中の男性は彼女のスケジュールをやたら気にするようになるもの。休みの日の予定を聞いてきたり、仕事の予定を詳細に確認してきたりなど、彼女がいつどこにいるのかを把握したいので