夫の不倫を知ったとき、多くの妻がまず矢印を向けるのは、夫ではなく自分自身。「私に魅力がなくなったのかな」「もっと優しくしていれば、違ったのかな」と自分を責めてしまう人は、少なくありません。その苦しさの裏には、“裏切られた”という事実だけでは説明できない心理が隠れているようです。理由を探さずにはいられない夫の突然の裏切りは、すぐには受け止められません。だからこそ人は理由を探し、その過程で「自分にも原