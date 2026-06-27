◇女子野球交流戦阪神Women4―9巨人女子チーム（2026年6月27日甲子園）勝負は2回に決まった。1点リードを得た先発の坂井歩夢が2つの四死球などで2死満塁のピンチを招く。暴投で追いつかれ、巨人・上條優奈に2点適時二塁打を許した。さらに四球を出し、中村柚葉に左翼へタイムリー2点適時打を浴びたところで降板。打者一巡攻撃で失った6点が最後まで重くのしかかった。「うちの投手はいつも四球から崩れる。簡単に長打を