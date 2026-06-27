日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏（37）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。広島のやんちゃだった中田少年をカープの西山秀二氏が覚えていた理由とは？広島市出身の中田氏にとって広島カープは身近な存在だった。「地元のスーパーで選手を見たり、身近にあった」と振り返った。あまりにも身近過ぎて、地元の少年ならではの行動も起こした。「野球チームの先輩が緒方（孝市）さんのマン