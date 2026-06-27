義母からの長文ライン、みなさんだったらどう返しますか…？明音さんは嫁姑関係を大切にしようとグッとこらえてきましたが、産後も続くアポなし訪問やかまってアタックに、じわじわとストレスが積み重なっていっているようです。そしてニューボーンフォトの撮影中に響いた義母の叫び声…いったい何が起きたのでしょうか？>>【まんが】かまってちゃんな義母(ウーマンエキサイト編集部)