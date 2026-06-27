日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」が２３日に放送され、笑福亭鶴瓶、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・松島聡がＭＣを務めた。この日は「食の危険性」をテーマに進行。ゲストのＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・山田涼介は「小さい頃にバーベキューに行った時。蟹を食べたんですけど。家に帰ったら本当に冗談抜きで顔が２倍ぐらいに腫れ上がって。喉の中も、たぶんアレルギー反応で腫れて。次、気づいた時には病院のベッドの上で…」と衝撃の体