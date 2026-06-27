政府が近く取りまとめる「骨太の方針」の原案に、防衛装備品を国内で安定的に生産するための法律を見直す方針が盛り込まれることがわかりました。政府は近く、経済財政運営と改革の基本方針=いわゆる「骨太の方針」を取りまとめる予定です。JNNが入手した原案のうち安全保障分野では、「5年以内に防衛力を変革する」としたうえで、AI=人工知能やドローンなどを導入することなどによって、無人機を活用した、いわゆる「新しい戦い方