モデルでタレントの藤田ニコル（28）が27日、パーソナリティーを務める「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）に出演。育児休暇中の病気について語った。第1子出産後に仕事復帰となるラジオの放送。冒頭ではピンチヒッターを務めたタレントらに感謝しつつ、ファンに向け「本当にお待たせしました、ありがとうございました」と伝えた。育児の大変さについて「結構想像通りだったって感じです」と話した藤田。「いろんな大