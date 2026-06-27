ボートレース大村の「スポーツ報知杯」は２７日、２日目を開催した。香川陽太（２３＝滋賀）が３日目（２８日）以降の巻き返しを狙う。初日から３、３、５着で予選を折り返した２日目終了時点での得点率は３１位タイ。ただ、２６号機は「回り足がいいですね。回ってから進んでいる。直線はまだ少し劣勢だけど、初日よりは悪くない」。感触自体はまずまずで戦える仕上がりにはある。あとは自身の手腕を信じてリズムアップを